Байдена попросили не посещать акции памяти жертв 11 сентября

Пока тот не рассекретит документы о теракте

Как сообщает телеканал NBC, родственники жертв терактов 11 сентября 2001 года высказались против того, чтобы президент Соединенных Штатов Джо Байден в этом году посещал памятные мероприятия.

Заявление, на которое ссылается канал, составила группа из почти 1,8 тысячи человек. Среди них - не только родственники погибших, но пережившие теракт сотрудники экстренных служб.

Авторы обращения настаивают - Байден не должен посещать памятные мероприятия, пока не обнародует документы, в которых содержатся доказательства связи с терактами властей Саудовской Аравии. С момента завершения работы комиссии по расследованию терактов в 2004 году, отмечают составители обращения, было обнаружено множество доказательств причастности Саудовской Аравии, но власти США хранят их в тайне.

11 сентября 2001 года два угнанных террористами пассажирских самолета врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Погибли 2749 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram