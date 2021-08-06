ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байдена попросили не посещать акции памяти жертв 11 сентября

15:17
  • пятница
  • 06 августа 2021

Пока тот не рассекретит документы о теракте

Как сообщает телеканал NBC, родственники жертв терактов 11 сентября 2001 года высказались против того, чтобы президент Соединенных Штатов Джо Байден в этом году посещал памятные мероприятия.
Колумнист Bloomberg назвал опасную ошибку Байдена

Заявление, на которое ссылается канал, составила группа из почти 1,8 тысячи человек. Среди них - не только родственники погибших, но пережившие теракт сотрудники экстренных служб.

Авторы обращения настаивают - Байден не должен посещать памятные мероприятия, пока не обнародует документы, в которых содержатся доказательства связи с терактами властей Саудовской Аравии. С момента завершения работы комиссии по расследованию терактов в 2004 году, отмечают составители обращения, было обнаружено множество доказательств причастности Саудовской Аравии, но власти США хранят их в тайне.

11 сентября 2001 года два угнанных террористами пассажирских самолета врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Погибли 2749 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Джозеф Байден
Джозеф Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.