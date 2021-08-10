В США пересмотрят секретность документов по 11 сентября

В результате четырех терактов погибли почти 3 тысячи человек

Министерство юстиции Соединенных Штатов предложило пересмотреть на транспарентность документы по терактам 11 сентября 2001 года.

"Я приветствую сегодняшнее обращение министерства юстиции, в котором оно выражает приверженность вновь рассмотреть документы, на которые ранее правительство распространило гриф секретности, и сделать это как можно скорее", - прокомментировал ситуацию президент США Джо Байден (цитата по "Интерфаксу").

11 сентября 2001 года в Штатах произошла серия из четырех совершенных смертниками координированных терактов. Самый крупный из них случился в Нью-Йорке - угнанный террористами самолет врезался в башни-близнецы Всемирного торгового центра.

Погибли почти 3 тысячи человек. Атаки совершили члены запрещенной в России организации "Аль-Каида".

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