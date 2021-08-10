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В США пересмотрят секретность документов по 11 сентября

09:34
  • вторник
  • 10 августа 2021

В результате четырех терактов погибли почти 3 тысячи человек

Министерство юстиции Соединенных Штатов предложило пересмотреть на транспарентность документы по терактам 11 сентября 2001 года.
Байдена попросили не посещать акции памяти жертв 11 сентября

"Я приветствую сегодняшнее обращение министерства юстиции, в котором оно выражает приверженность вновь рассмотреть документы, на которые ранее правительство распространило гриф секретности, и сделать это как можно скорее", - прокомментировал ситуацию президент США Джо Байден (цитата по "Интерфаксу").

11 сентября 2001 года в Штатах произошла серия из четырех совершенных смертниками координированных терактов. Самый крупный из них случился в Нью-Йорке - угнанный террористами самолет врезался в башни-близнецы Всемирного торгового центра.

Погибли почти 3 тысячи человек. Атаки совершили члены запрещенной в России организации "Аль-Каида".

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