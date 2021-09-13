Митинг в Каталонии закончился стычками с полицией

Атаке подверглось и одно из местных отделений полиции

Столкновениями с полицией закончился очередной митинг за независимость Каталонии. Шествие в испанской Барселоне было приурочено к Национальному дню каталонцев - Диаде. Накануне на улицы вышли сотни тысяч человек. Стражей порядка, которые призывали демонстрантов разойтись забросали камнями, бутылками и файерами.

Традиция последних десятилетий — вот так праздновать национальный день Каталонии. Дату в общем-то не радостную. В 1714 после долгой осады Барселона сдалась испанской армии, а королевство Арагон навсегда исчезло с политической карты Европы.

С тех пор лозунги о независимости звучат постоянно. На эту акцию, сообщают организаторы, собрались 400 тысяч каталонцев. Городская гвардия насчитала в четыре раза меньше.

В ходе прошлого голосования свое решительное "да" независимости высказали более 90% пришедших на участки. Громкие судебные процессы и угрозы Мадрида урезать финансирование на нравы строптивых каталонцев повлияли мало, показали результаты февральских выборов в местный парламент.

Даже прошедшую акцию протеста многие расценили как "игру мускулами" в преддверии переговоров между властями автономии и королевства. Мадрид, кстати, тоже не остался в стороне и заявил, что передумал инвестировать почти два миллиарда евро в развитие аэропорта Барселоны. В общем, разговор, по всей видимости, действительно предстоит непростой.

"Нам нужно направить все силы граждан на то, чтобы иметь возможность обратиться к испанскому государству с конкретным заявлением, что мы хотим воспользоваться нашим правом на самоопределение", - заявила официальный представитель "Левых республиканцев Каталонии" Марта Вилалта.

В сложившихся условиях, это, скорее, весомый аргумент для торга, нежели реальная возможность получить независимость.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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