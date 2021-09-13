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Мишустин оценил договоренности России и Белоруссии

14:48
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Премьер назвал их историческими

Принятие 28 совместных программ, направленных на углублении интеграции России и Белоруссии, стало историческим решением. Так прокомментировал достигнутые договорённости Михаил Мишустин.
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На оперативном совещании с вице-премьерами глава правительства подчеркнул: объединение экономических потенциалов наших стран пойдёт на пользу Союзному государству. Частный бизнес получит возможность реализации новых проектов. А граждане - равные права для работы, обучения и получения соцподдержки, сообщает "ТВ Центр".

Хорошую новость сообщил премьер и российским автовладельцам. Кабинет готов поддержать инициативу "Единой России" об отмене обязательного техосмотра.

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