Мишустин оценил договоренности России и Белоруссии

Премьер назвал их историческими

Принятие 28 совместных программ, направленных на углублении интеграции России и Белоруссии, стало историческим решением. Так прокомментировал достигнутые договорённости Михаил Мишустин.

На оперативном совещании с вице-премьерами глава правительства подчеркнул: объединение экономических потенциалов наших стран пойдёт на пользу Союзному государству. Частный бизнес получит возможность реализации новых проектов. А граждане - равные права для работы, обучения и получения соцподдержки, сообщает "ТВ Центр".

Хорошую новость сообщил премьер и российским автовладельцам. Кабинет готов поддержать инициативу "Единой России" об отмене обязательного техосмотра.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram