Эксперт оценил реакцию Запада на российско-белорусские учения

Учения "Запад-2021" носят исключительно оборонительный характер, заявил Игорь Коротченко

Российско-белорусские учения, хотя и носят строго оборонительный характер, вызвали на Западе весьма нервную реакцию. Чем встревожены партнёры по НАТО? Какие "красные линии", о которых говорил ранее президент России, были обозначены в ходе нынешних манёвров?

Эти и другие вопросы Алексей Фролов обсудил в эфире программы События. 25-й час" с главным редактором журнала "Национальная оборона" Игорем Коротченко.

"Учения "Запад-2021" носят исключительно оборонительный характер. Здесь никаких сомнений быть не может. И полагаю, в натовских штабах, в Пентагоне отдают в этом отчет. Белоруссия опирается на наш военный потенциал. При необходимости мы окажем любую военную поддержку", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram