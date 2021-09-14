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Эксперт оценил реакцию Запада на российско-белорусские учения

09:02
  • вторник
  • 14 сентября 2021

Учения "Запад-2021" носят исключительно оборонительный характер, заявил Игорь Коротченко

Российско-белорусские учения, хотя и носят строго оборонительный характер, вызвали на Западе весьма нервную реакцию. Чем встревожены партнёры по НАТО? Какие "красные линии", о которых говорил ранее президент России, были обозначены в ходе нынешних манёвров?

Эти и другие вопросы Алексей Фролов обсудил в эфире программы События. 25-й час" с главным редактором журнала "Национальная оборона" Игорем Коротченко.

"Учения "Запад-2021" носят исключительно оборонительный характер. Здесь никаких сомнений быть не может. И полагаю, в натовских штабах, в Пентагоне отдают в этом отчет. Белоруссия опирается на наш военный потенциал. При необходимости мы окажем любую военную поддержку", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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