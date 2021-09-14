Путин примет участие в саммите ОДКБ и ШОС по видеосвязи

Президент ушёл на самоизоляцию

Владимир Путин из-за ситуации с коронавирусом ушёл на самоизоляцию. Об этом он сообщил во вторник в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Личная встреча президентов в Душанбе будет перенесена на другое время. В заседаниях в рамках ОДКБ и ШОС, которые пройдут на этой неделе, Владимир Путин поучаствует в режиме видеоконференции. В ходе беседы главы государств также затронули актуальные вопросы двусторонних отношений и ситуацию в Афганистане, сообщает "ТВ Центр".

Как позже сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, решение о самоизоляции было принято в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в окружении Владимира Путина. Сам он абсолютно здоров и не подвергал опасности здоровье других людей.

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