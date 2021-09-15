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Лавров рассказал об истерике Киева по поводу "Северного потока - 2"

11:21
  • среда
  • 15 сентября 2021

Министр заявил о появившейся у Украины привычке "клянчить у Запада"

Нападки на газопровод "Северный поток - 2" в дальнейшем не прекратятся. Это был вынужден констатировать глава российского МИД Сергей Лавров, уточнив - основная критика проекта идет со стороны США и, ожидаемо, от Украины.
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"Наши украинские друзья, они постоянно пытаются эту тему вывести на уровень истерики, знаете. Ну это у них привычка, это вошло в правило - что-нибудь обязательно клянчить у Запада. Вот "Северный поток" - нет, остановите, а не сможете остановить - давайте нам деньги в качестве компенсации. Давайте положим на бумагу, что, если русские что-то сделают с "Северным потоком", когда он будет функционировать, тогда вы что-то русским сделаете в ответ. Вот это постоянное", - сказал Лавров.

Глава дипведомства сегодня в Душанбе - в составе российской делегации он принял участие в совместном заседании совета министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ. В ходе переговоров они условились объединить усилия в борьбе с терроризмом, в том числе в киберпространстве, укрепить таджикско-афганскую границу и провести военные учения, сообщает "ТВ Центр".

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