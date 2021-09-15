Путин и Токаев обсудили афганскую проблему

И вопросы двусторонней повестки

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Стороны обсудили ситуацию в Афганистане в преддверии мероприятий по линии Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества.

Кроме того, Путин и Токаев условились продолжать контакты по линии борьбы с коронавирусной инфекцией, а также пои ряду актуальных повесток двусторонних отношений, сообщила пресс-служба Кремля.

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