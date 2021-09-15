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Обвиняемый в "арбузном" отравлении в Москве арестован

19:41
  • среда
  • 15 сентября 2021

Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

В среду в Москве избрали меру пресечения 39-летнему Антону Котову, который проводил дезинсекцию в супермаркете на Совхозной улице. Он отправлен под арест на два месяца. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Следователи полагают, что во время дезинсекции часть химиката попала на продукты, в том числе и на арбуз, съев который скончались два человека. Котов своей вины не признает. На защиту своего сотрудника встал и его руководитель. Впрочем, речь может идти и о неправильно разбавленной жидкости.

По некоторым данным, уже в ближайшее время будет допрошена сотрудница, которая этим занималась. Ранее специалисты Роспотребнадзора нашли следы вещества для дезинсекции в арбузах из квартиры, где проживали погибшие. Однако эксперты высказывают мнение, что для летального исхода концентрация должна быть намного выше.

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