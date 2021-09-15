Песков назвал средство от скачков цен на газ в Европе

Потребление газа в Европе растет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о новых рекордах, которые устанавливают цены на газ в Европе.

"Скорейший ввод "Северного потока-2" существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке, это очевидно", - цитирует кремлевского спикера РБК.

Песков при этом добавил, что потребление газа в Европе растет, вместе с тем пока непонятно, какая будет зима.

Скачки цен на бирже газа не имеют отношения к российским поставкам, уточнил также пресс-секретарь. "Там цена рассчитывается по другой формуле", - сказал он.

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