Резкому росту цен на газ в Европе дали объяснение

Ситуацию прокомментировал профессор ВШЭ Леонид Григорьев

Почему в Европе ещё до начала холодного сезона образовался дефицит запасов газа? В какой мере на подорожании топлива сказались политические скандалы вокруг строительства трубопровода "Северный поток-2"? Как высоко могут ещё вырасти цены на газ и есть ли риск их обвала?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил профессор Высшей школы экономики Леонид Григорьев.

"Газ растет в цене бешеным образом весь год. Уже летом было под 500. Дальше начинается осень, и подходит "Северный поток - 2". В Европе растут запасы газа, но они идут еще от очень низкого уровня, в том числе от прошлого года", - рассказал он.

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