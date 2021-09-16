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Преступник убил семью перед нападением на полицию под Воронежем

12:03
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области.
МВД обратилось к журналистам после нападения на полицию под Воронежем

Дело расследуется по фактам убийства семьи и посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел с применением взрывного устройства, говорится в сообщении. 

Как удалось выяснить сотрудникам СК, подозреваемый оказался причастен к убийству семьи на почве бытового конфликта. После преступления он отправился к отделению полиции и подорвал входную дверь.

"Семья мужчине была знакомой. Он убил ее членов на почве бытового конфликта, а потом пошел к отделению полиции, взорвал входную дверь и уехал на "Ниве" в сторону Острогожска", - сообщили следователи.

Нападение на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области произошло в четверг утром. В результате инцидента 26-летний сотрудник МВД получил осколочное ранение голени правой ноги. Его жизни ничего не угрожает.

Подозреваемого до сих пор ищут. Ранее в полиции призвали не тиражировать непроверенную информацию, так как это может негативно сказаться на ходе операции по розыску злоумышленника.

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