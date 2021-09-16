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Володин назвал доклад Европарламента попыткой остановить развитие России

19:14
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Москва не потерпит подобных резолюций

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что принятая Европарламентом резолюция - это попытка вмешательства во внутренние дела и оказания давления на граждан России.
Доклад Европарламента по России вызвал критику со стороны ряда стран

"Такие резолюции мы не потерпим. Тем более они принимаются еще до момента волеизъявления наших граждан. Они сами решат, кто будет у власти - давление на них недопустимо. Мы сделаем все для того, чтобы защитить нашу страну от таких недружественных действий, понимая, что это попытка остановить развитие России", - приводит слова Володина сайт нижней палаты парламента.

Как напомнил спикер, на выборах в России будут работать наблюдатели.

"Мы дорожим нашей страной и сделаем все для того, чтобы она развивалась и была сильной", - резюмировал председатель ГД.

Ранее в четверг большинство депутатов Европарламента проголосовали за утверждение доклада с рекомендацией ужесточить общеевропейскую политику в отношении России.

Документ, в частности, содержит предложения по расширению антироссийских санкций и разработке стратегии максимального снижения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов и поставок металлов.

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