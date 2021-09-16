Володин назвал доклад Европарламента попыткой остановить развитие России

Москва не потерпит подобных резолюций

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что принятая Европарламентом резолюция - это попытка вмешательства во внутренние дела и оказания давления на граждан России.

"Такие резолюции мы не потерпим. Тем более они принимаются еще до момента волеизъявления наших граждан. Они сами решат, кто будет у власти - давление на них недопустимо. Мы сделаем все для того, чтобы защитить нашу страну от таких недружественных действий, понимая, что это попытка остановить развитие России", - приводит слова Володина сайт нижней палаты парламента.

Как напомнил спикер, на выборах в России будут работать наблюдатели.

"Мы дорожим нашей страной и сделаем все для того, чтобы она развивалась и была сильной", - резюмировал председатель ГД.

Ранее в четверг большинство депутатов Европарламента проголосовали за утверждение доклада с рекомендацией ужесточить общеевропейскую политику в отношении России.

Документ, в частности, содержит предложения по расширению антироссийских санкций и разработке стратегии максимального снижения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов и поставок металлов.

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