В Москве онлайн проголосовали уже более 770 тысяч человек

Выборы продлятся три дня

В пятницу в Москве, как и во всей стране, стартовали выборы депутатов Государственной Думы. По всему городу открылось 3,5 тысячи участков. Проголосовать можно и онлайн. Этим способом уже воспользовались почти 800 тысяч человек.

Трёхдневное голосование стартовало. Начиная с сегодняшнего утра и до 20:00 воскресенья, все граждане России, достигшие совершеннолетнего возраста, имеют право на участие в голосовании.

Такая продолжительность процесса имеет важную цель – сокращение рисков заражения коронавирусом. В условиях пандемии на избирательных участках строжайший контроль за использованием средств индивидуальной защиты, регулярно проводится дезинфекция помещения.

Избиратель получает два бюллетеня. В одном он сможет проголосовать за одну из 14 партий, зарегистрировавших своих кандидатов. Во втором – за конкретного кандидата в своем избирательном округе. Напомним, в нижнюю палату парламента избирается 450 депутатов. 225 из них идут по партийным спискам. Еще 225 - по одномандатным избирательным округам.

Голосование организовано в больницах и санаториях, на предприятиях непрерывного цикла. Была возможность проголосовать досрочно, также можно проголосовать на дому. Если избиратель по уважительной причине не готов прийти на избирательный участок, то заявить об этом он может двумя способами. Подав заявление на портале госуслуг до 14 сентября. Либо - до 14:00 воскресенья обратиться в участковую комиссию письменно, по телефону или через родственников. В этом случае к избирателю придут на дом.

Москвичи уже трижды голосовали онлайн. Мотивация понятная. Во-первых, коронавирус никуда не ушел. Во-вторых, ДЭГ дает возможность проголосовать, будучи в отпуске или за городом.

В этом году процедура онлайн-выборов стала удобнее и доступнее. Избиратели могли в два клика зарегистрироваться на участие в голосовании, во время самих выборов появилась функция отложенного решения, можно заново открыть электронный бюллетень и проголосовать.

Избирателям Москвы предстоит выбрать депутатов Государственной Думы 8 созыва, Мосгордумы в двух избирательных округах, а также муниципальных депутатов в Щукине. Все участки соответствуют избирательным стандартам: видеонаблюдение, использование технических средств подсчета голосов, QR-кодирование протоколов.

Проголосовать - как онлайн, так и очно – уже можно. Закончится эта процедура лишь в 20:00 воскресенья, 19 сентября.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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