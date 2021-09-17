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Путин проголосует на выборах онлайн

12:46
  • пятница
  • 17 сентября 2021

С 14 сентября президент находится на самоизоляции

Кремль проинформирует россиян, когда президент Владимир Путин проголосует на парламентских выборах. Глава государства решил отдать свой голос онлайн, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Путин обратился к россиянам перед выборами в Госдуму

"Путин будет голосовать на электронном голосовании. Когда именно - как решит, мы сразу вас проинформируем", - отметил спикер Кремля.

Ранее Путин зарегистрировался для участия в онлайн-голосовании. Сейчас глава государства находится на самоизоляции после контакта с людьми, у которых впоследствии выявили коронавирусную инфекцию.

17 сентября в России стартовало трехдневное голосование в Госдуму восьмого созыва. В нескольких регионах пройдут выборы главы субъекта и депутатов законодательных собраний.

Проголосовать можно лично на избирательном участке, дома и онлайн (доступно для жителей Москвы, Севастополя, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей).

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