Путин обратился к россиянам перед выборами в Госдуму

Президент призвал граждан принять участие в голосовании

В России наступил последний день предвыборной агитации. Через сутки, в полночь на пятницу, на пропаганду в пользу тех или иных партий и кандидатов будет наложен запрет. Начнётся первый из трёх дней голосования. По итогам выборов определится новый состав Госдумы, будут названы имена руководителей 9 регионов, а также сформируются десятки законодательных собраний и местных органов власти.

Перед выборами с призывом к гражданам обратился президент России Владимир Путин. ТВЦ.RU публикует видео с обращением главы государства.

"Уважаемые граждане России, дорогие друзья! В ближайшие дни - 17, 18 и 19 сентября - состоятся выборы депутатов Государственной думы. Избрание её нового состава, безусловно, важнейшее событие в жизни нашего общества, страны. Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово. Выполнить ваши наказы и свои обещания. Оправдать надежды и доверие граждан России. Подчеркну: высший смысл выборов - это прежде всего выражение воли народа России как главного источника власти. Реализация конституционного права граждан определять дальнейшее развитие страны, которую все мы хотим видеть суверенной и благополучной. Нам вместе многое предстоит сделать. И реализация всех наших планов в огромной степени зависит от грамотной, компетентной работы Государственной Думы. Это один из ключевых органов в системе государственной власти России. Ей принадлежит главная роль в законодательном процессе, в принятии законов, которые имеют высшую юридическую силу, обеспечивают защиту прав и интересов человека. А федеральный бюджет - базовый финансовый документ страны, который тоже принимают парламентарии, - создаёт основу для выполнения социальных обязательств государства. Для реализации программ поддержки семей с детьми, планов по развитию регионов, обустройству городов и посёлков нашей большой страны. Всё это - кропотливая, сложнейшая работа, исключающая популизм и пустословие. Она требует высочайшего профессионализма, чёткого понимания, что за каждым решением, за каждой законодательной поправкой - судьбы миллионов людей. Обновлённая Конституция России наделила Государственную думу и крайне значимыми полномочиями утверждать кандидатуры председателя правительства, его заместителей и федеральных министров. Скажу прямо: от конструктивного рабочего взаимодействия законодательной и исполнительной власти в дальнейшем будет зависеть очень многое. Современный мир сложен. Мы видим, как стремительно, подчас непредсказуемо он меняется. Это, безусловно, создаёт новые вызовы, но и открывает перед нами самые широкие возможности. И для того, чтобы отвечать на эти вызовы, эффективно использовать новые перспективы, - необходима слаженная работа государства, общества, граждан. Нужен и сильный, авторитетный парламент. Чтобы депутаты вновь избранной Думы действовали в интересах России и нашего народа, работали для людей. Чтобы на них можно было положиться как на патриотов России, готовых решительно и последовательно обеспечить национальные интересы во всех сферах. Дорогие друзья! Прошу вас принять участие в предстоящем голосовании. Выбрать для этого любой удобный для вас день, начиная с 17 сентября. Прийти на избирательные участки. Или же воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования. Современные технологии гарантируют его безопасность и надёжность. Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию. На ваше стремление избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя нашей любимой Родины. В интересах нашего народа и каждого гражданина России. Пожалуйста, сделайте свой выбор!" – сказал Владимир Путин.

В России с 17 по 19 сентября пройдут многодневные выборы. Граждане будут выбирать депутатов Госдумы и глав некоторых регионов. Во многих субъектах пройдут и другие выборные кампании.

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