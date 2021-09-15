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Стал известен "список Собянина" на выборах в Государственную Думу

11:59
  • среда
  • 15 сентября 2021

В команду вошли люди с разным политическим опытом

Сергей Собянин опубликовал список кандидатов на выборы в Государственную думу, которые пройдут 17-19 сентября 2021 года.
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"Эти выборы определят, какая политическая сила будет претворять в жизнь программу развития нашей страны на ближайшие пять лет. Я возглавляю московский список "Единой России" и призываю вас отдать свой голос за эту партию, которая идет на выборы большой командой кандидатов при поддержке неравнодушных москвичей", - написал Собянин в своем блоге.

В список кандидатов вошли: телеведущий Тимофей Баженов, военный репортер Евгений Попов, депутат Госдумы Петр Толстой, правозащитница Светлана Разворотнева, депутат Госдумы Дмитрий Саблин, предприниматель Евгений Нифантьев, руководитель общероссийского движения "Совет матерей" Татьяна Буцкая, ректор Химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга, депутат Госдумы Ирина Белых, врач-педиатр Александр Румянцев, космонавт Роман Романенко.

А также те, кто не является кандидатом от партии "Единая Россия": депутат Госдумы Галина Хованская, народный артист Дмитрий Певцов, журналист Анатолий Вассерман, доброволец Олег Леонов.

Собянин подчеркнул, что в команду вошли люди с разным политическим и профессиональным опытом.

"Каждого из них я знаю как человека, который искренне болеет за интересы родного города и в случае избрания будет отстаивать интересы москвичей", - написал Собянин.

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