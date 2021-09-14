Мишустин и девять членов правительства проголосуют онлайн

В дистанционном голосовании примут участие четыре вице-премьера и пять министров

Среди членов федерального кабинета министров решение принять участие в электронном дистанционном голосовании на предстоящих выборах в Госдуму приняли четыре заместителя главы правительства и пять министров. Об этом во вторник, 14 сентября, рассказали в пресс-службе кабмина.

Свои голоса в формате онлайн отдадут вице-премьеры Александр Новак, Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Григоренко и Алексей Оверчук.

Дистанционно голосовать будут глава Минпросвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, руководитель Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минцифры Максут Шадаев.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также зарегистрировался для участия в электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы, сообщается на официальном сайте правительства.

Прием заявок от желающих проголосовать онлайн завершился в 25:59 понедельника, 13 сентября. Принять участие в электронном голосовании решили свыше двух с половиной миллионов россиян, большинство из них — москвичи, рассказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

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