Как кандидаты в депутаты Госдумы готовятся к выборам

У них насыщенная программа

Меньше недели остаётся до начала выборов. Голосование продлится три дня - с 17 по 19 сентября. Россияне изберут депутатов Госдумы, членов региональных и муниципальных собраний. Также пройдут прямые выборы глав девяти субъектов. Кандидаты используют оставшееся время, чтобы рассказать гражданам о своих программах.

Боевая техника, редкие образцы авиации и сотни ретро-автомобилей. Есть среди них и зарубежные образцы, но лидера КПРФ больше интересуют плоды коммунистической индустриализации. По мнению Геннадия Зюганова, который побывал в Музее техники, Россия вновь способна занять лидирующие позиции в инженерной отрасли.

Мы умели делать всё, что этот мир делает. Мы были на 20 лет впереди в космосе. Мы были на 10 лет впереди в авиационной технике. И мы в состоянии рвануть вперед. Полтора миллиона блестяще подготовленных ребят вынуждены покинуть страну и работать в чужих лабораториях.

Кто виноват - ответил Владимир Жириновский. Лидер ЛДПР, побывавший на искусственном катке, сам на лёд не вышел. Зато продолжил полемику по поводу успехов советской промышленности.

Сегодня даже американцы признали, что наши вертолёты входят в пятёрку лучших вертолётов мира. Большевики выгнали конструктора вертолётов Сикорского. Если бы его не выгнали, то вся авиация была бы лучшая в мире. Где микробиология? Где генетика? Где кибернетика? Где наш мобильник?

Лидер эсеров, который провёл День города на ВДНХ, обошёлся без громких политических заявлений. Сергей Миронов поздравил москвичей с праздником, а разглядывая макет Москвы отметил, как изменилась столица.

Как она строилась, как она хорошеет. И я в День Москвы хочу пожелать, чтобы так было и дальше. И самое главное, что все красоты всегда были для людей.

А вот председатель ЦК партии "Коммунисты России" даже в праздник в рабочей поездке. В Минеральных Водах Максим Сурайкин встретился с партийным активом и ветеранами труда. Политик ещё раз напомнил, насколько важен голос каждого избирателя.

Какие люди будут ли избраны в депутаты от олигархических кланов и олигархи или будут избраны настоящие коммунисты зависит будущее страны, будущее пяти лет. Потому что они голосуют, они принимают законы.

Будущее страны обсуждает с жителями Дмитровского городского округа и сопредседатель партии "Зелёные". Сергей Шахматов говорит о необходимости запретить вырубку леса и капитальное строительство на заповедных территориях.

Есть ряд заказников, особенно на юге страны, где люди пользуясь этими лазейками в сегодняшних законах, да, фактически идет сокращение территории заказников, заповедников. Особенно это касается национальных парков.

Вопрос экологии поднимает и лидер "Яблока". Николай Рыбаков, прибывший 11 сентября в Нижний Тагил, лично взял пробы из местного водохранилища и измерил уровень загрязнения воздуха. По словам политика, в таких промышленных городах проводить экомониторинг необходимо особенно часто.

Нужно развивать экологический мониторинг, нужно развивать общественный экологический контроль и обязательно развивать медицину для того чтобы люди живущие и работающие, живущие в этих городах, имели достойную медицинскую помощь.

Казань, Тольятти, Нижний Новгород, Уфа. Представители "Партии Роста" продолжают предвыборное турне по городам России. Накануне Борис Титов и Ирина Миронова посетили Агропромышленный центр. Если создать подобные ярмарки в каждом регионе страны - уверены политики, то цены на продукты питания заметно снизятся.

В период пандемии нам не до переплат. Нам бы хотелось бы облегчить бремя существования. Особенно малым предприятиям.

У участников гонки остаётся меньше недели, чтобы представить свои программы и пообщаться с избирателями. Предвыборная кампания продлится вплоть до пятницы, дня тишины перед многодневным голосованием не будет.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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