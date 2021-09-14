Москвичи подали на онлайн-выборы в Госдуму 2,3 миллиона заявок

Накануне голосования горожане получат итоговое сообщение о том, смогут ли они проголосовать онлайн

Жители Москвы подали более 2,3 млн заявок на электронное голосование на выборах в Госдуму, Мосгордуму и совет депутатов района Щукино, которые пройдут с 17 по 19 сентября.

Подать заявку на голосование в онлайн-режиме можно было с помощью портала mos.ru и портала госуслуг. Сейчас проходит финальный подсчет и проверка поданных заявлений.

Все заявки проходят тщательную проверку в ЦИК России и других ведомственных организациях. Это необходимо, чтобы сопоставить указанные в заявке данные с реестром избирателей и подтвердить, что пользователь имеет право участвовать в голосовании. Обо всех изменениях статуса своего заявления москвичи смогут узнать из уведомлений в личном кабинете на mos.ru, с помощью SMS и по электронной почте.

Накануне голосования горожане также получат итоговое сообщение о том, смогут ли они проголосовать онлайн. Москвичей, которые будут участвовать в выборах в электронной форме, исключат из реестра голосующих на избирательных участках. Бумажный бюллетень им не выдадут.

Проголосовать онлайн можно будет в любое время с 8:00 17 сентября до 20:00 19 сентября. Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете на портале мэра, перейти в специальный раздел портала, посвященный электронному голосованию, и нажать на кнопку "Проголосовать". Также можно воспользоваться каталогом услуг или кликнуть на баннер на главной странице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Голосовать в онлайн-формате будут премьер-министр Михаил Мишустин и девять членов правительства, включая четырех вице-премьеров. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал 3 сентября, что также подал заявку на участие в электронном голосовании.

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