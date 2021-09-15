ЦИК одобрил 2,65 млн заявок на участие в онлайн-голосовании

В Москве будут голосовать дистанционно 2 014 765 человек

В списки избирателей, которые будут голосовать на предстоящих в сентябре выборах в дистанционной электронной форме, включены 2 650 339 человек. Об этом в среду, 15 сентября, рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Глава ЦИК уточнила, что на голосование по месту нахождения поступило 3 553 069 заявлений, на дистанционное электронное голосование — 2 801 356 заявлений. После обработки заявок включены в списки избирателей по месту нахождения 3 517 402 человека, в списки на онлайн-голосование — 2 650 339 человек.

Избиратели, попавшие в эти два списка, будут исключены из перечней на своих традиционных участках, подчеркнула Памфилова.

В Москве будут голосовать дистанционно 2 014 765 человек. В Курской области ЦИК внес в списки участников онлайн-голосования 55 581 человек, в Мурманской области — 49 205, в Нижегородской области — 126 493, в Ростовский области — 301 991, в Ярославской области – 86 532, в Севастополе — 20 772.

Председатель ЦИК рассказала, что 151 017 заявлений на участие в дистанционном голосовании не были учтены по различным причинам, сообщает РИА Новости.

Голосовать в онлайн-формате будут премьер-министр Михаил Мишустин и девять членов правительства, включая четырех вице-премьеров. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал 3 сентября, что также подал заявку на участие в электронном голосовании.

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