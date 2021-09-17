Путин предложил выплатить блокадникам по 50 тысяч рублей

Президент провел встречу с Александром Бегловым

Развитие Санкт-Петербурга Владимир Путин обсудил в пятницу по видеосвязи с губернатором города Александром Бегловым.

В повестке - первоочередные задачи по улучшению жизни людей. Но начать беседу президент решил с поддержки тех, кто пережил самые страшные дни Великой Отечественной войны, сообщает "ТВ Центр".

Владимир Путин напомнил о подвиге блокадников и предложил выплатить им единовременно по 50 тысяч рублей. Эти деньги, подчеркнул президент, должны быть перечислены своевременно, без волокиты и лишних бумаг.

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