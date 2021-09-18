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Молодожёны в Крыму приехали на избирательный участок прямо из загса

12:43
  • суббота
  • 18 сентября 2021

Как проходит голосование в регионах

На Дальнем Востоке закрываются избирательные участки. И уже сейчас, по итогам двух дней можно сказать - голосование проходит без каких-либо серьёзных нарушений. Ночью урны и комплексы обработки бюллетеней строго охраняла полиция, а днём на участках вновь кипела работа. Все меры безопасности строго соблюдаются - никаких очередей, что особенно важно в период пандемии.
Наблюдатели не фиксируют серьезных нарушений на выборах

Полным ходом идут выборы в Крыму. Не выходя из дома проголосовал 102-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Кольченко. А новоиспеченная супружеская пара исполнила гражданский долг, несмотря на личный праздник. Молодожёны пришли на участок прямо из загса.

Бойцы Каспийской флотилии под музыку военного оркестра проголосовали на выборах в Госдуму впервые после перебазирования в Дагестан. Только в первый день голосования выбор сделали около половины моряков, сообщает "ТВ Центр".

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