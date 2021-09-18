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Международные наблюдатели высоко оценили организацию выборов в Москве

15:23
  • суббота
  • 18 сентября 2021

Они работают в Оперативном штабе

В Москве прозрачность голосования контролируют в Общественном штабе по наблюдению за выборами. В видеоцентр в круглосуточном режиме поступает картинка со всех избирательных участков. Работа не прекращается ни на минуту.
Наблюдатели не фиксируют серьезных нарушений на выборах

Особое внимание здесь уделяют честности и прозрачности электронного голосования. Но и за происходящим на участках, конечно, внимательно следят. К этому моменту рассмотрено более 30 сообщений, несколько незначительных нарушений подтвердились. Также обработано более 450 обращений, поступивших через приложение "Мобильный наблюдатель". Все они касались организационных и технических вопросов.

Круглосуточно здесь работает колл-центр. Операторы контролируют ход выборов дистанционно - отсматривают трансляции с видеокамер. Отдельные специалисты мониторят соцсети и публикации в СМИ - отслеживают дезинформацию и опровергают её. Работы на этом фронте много.  В Общественной палате рассказали, что только за прошедшие сутки было выявлено почти семь тысяч фейковых сообщений, сообщает "ТВ Центр".

О неприемлемости такого подхода к освещению российских выборов - говорят и международные эксперты, приехавшие в нашу страну следить за голосованием. "Я знаю - западная пресса будет снова распространять фейковые новости, что выборы нелегитимны, потому что не было наблюдателей из ОБСЕ. Это двойные стандарты. В прошлом году они ездили в США, в самый разгар пандемии. Но в Россию, где всё организовано для наблюдателей, они не приехали. Поэтому очень важно, что другие иностранные эксперты сейчас здесь", - отметил международный наблюдатель из Норвегии Хендрик Виво.

Высочайший уровень проведения российских выборов отметили иностранные эксперты из Германии и Великобритании. Они посетили один из избирательных участков в Москве и удивились многому: и прозрачным урнам, и установленному повсюду видеонаблюдению, и тому, что голосование в условиях пандемии идёт три дня. В их странах, по словам международных наблюдателей, о таком можно только мечтать.

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