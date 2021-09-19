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Явка на выборах в России превысила 35%

11:47
  • воскресенье
  • 19 сентября 2021

Среди лидеров - Камчатка

19 сентября - в России третий и основной день голосования. Кульминация выборов, ведь для россиян это последняя возможность высказать своё мнение и повлиять на формирование органов власти. По итогам этого и двух предыдущих дней станет известен новый состав Госдумы.
Более 30% избирателей проголосовали на выборах в России

Отличительной особенностью этой кампании стало максимальное удобство для избирателей - больше не нужны открепительные удостоверения, можно голосовать на участках, на дому и дистанционно. Не остались в стороне и наши соотечественники, которые сейчас находятся за пределами страны. Утром открылись пункты для голосования в Китае, Вьетнаме, Афганистане, Греции и десятках других государств.

По последней информации, явка на выборах в Госдуму превысила 35%. В списке регионов-лидеров по числу проголосовавших - Камчатка. Там избирательные участки уже закрылись. И по данным на 18 часов местного времени явка составляла 74%. А в числе отстающих - Хабаровский край. Там проголосовали только 20% избирателей. В Москве явка пока что чуть более 34%, сообщает "ТВ Центр".

В этот раз учитывается не только явка на участки, но и дистанционное голосование. Оно идёт очень активно в семи регионах. Более 80% из тех, кто зарегистрировался в системе уже сделали свой выбор.

В целом выборы проходят в штатном режиме. Хотя накануне стало известно, что на серверы ЦИК были совершены несколько хакерских атак. Одна из них, по словам официальных представителей ЦИК, была довольно мощной. Впрочем, система безопасности справилась и никаких сбоев, и нарушений в работе не произошло.

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