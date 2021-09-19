Ковидные ограничения вызвали новую волну протестов в мире

Больше всего людей вышло на улицы во Франции и Австралии

По странам Запада прокатилась волна массовых протестов. В Великобритании, Франции, Хорватии и Сербии требуют смягчения ковидных ограничений, отмены санитарных паспортов.

В Австралии митинги переросли в столкновения с полицией. Десятки пострадали, сотни задержаны. Тысячи митингующих вышли на улицы Сиднея, Мельбурна, Канберры, с требованиями отменить введённые из-за коронавируса локдауны. Власти пытались вразумить демонстрантов.

В стране, в одном только Новом Уэльсе, за сутки зарегистрированы ещё почти полторы тысячи новых случаев заболевания. Но диалога не получилось. В ход пошли кулаки, слезоточивый газ, наручники. В стычках, пострадали десять полицейских. Сотни манифестантов задержаны, сообщает "ТВ Центр".

Массовые акции охватили почти все континенты. Десятки тысяч пикетчиков выступают против ограничений в Лондоне и Нью-Йорке. Плакаты в руках говорят сами за себя. "Нет ковид-паспортам", "Свободу!", "Руки прочь от наших тел". Подчеркнуто, на лицах никаких масок. И само собой - социальной дистанции. При том, что, например, США, устойчиво возглавляют список стран с самым высоким уровнем заболеваемости. За весь период пандемии - более 42 миллионов инфицированных.

Толпа парижан требует отправить президента в отставку. Республика бурлит уже месяц. Масло в огонь протестов добавило решение Макрона не только ужесточить антиковидные ограничения - ввести обязательные санитарные пропуска для посетителей музеев, кафе, ресторанов, пассажиров внутренних авиарейсов. Но и требование ко всем работникам здравоохранения вакцинироваться. Как минимум 40 тысяч врачей и медсестер, сразу заявили о своем несогласии. Власть ответила - начались увольнения. Более трёх тысяч человек, занятых в отрасли, уже остались без работы.

Волна протестов не стихает и в Восточной Европе. В Сербии на улицах жгут файеры. Отменить действия ковидных паспортов требуют жители Белграда. Против масок, ПЦР-тестов, обязательного использования дезинфицирующих средств, вакцинации выступают жители Хорватии. А в Испании, несмотря на запреты, 25 тысяч человек собрались на вечеринку. Впрочем, веселье было остановлено прибывшими полицейскими. Мероприятие пришлось свернуть. Нарушителям грозит штраф в 600 евро.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram