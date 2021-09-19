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Лидеры политических партий проголосовали на выборах

13:05
  • воскресенье
  • 19 сентября 2021

Явка по стране превышает 35%

Лидеры политических партий продолжают приходить на избирательные участки. Уже сделал выбор лидер "Яблока" Николай Рыбаков. Он посетил пункт для голосования в Санкт-Петербурге, сообщает "ТВ Центр".
Как голосуют россияне в регионах

А лидер "Зелёной альтернативы" Руслан Хвостов поучаствовал в кампании на столичном участке. Высказал своё мнение председатель партии "Справедливая Россия - за правду" Сергей Миронов. Политик понадеялся, что явка по итогам кампании окажется достаточно высокой.

По последним данным Центризбиркома, явка в России превысила 35%. Большую активность показывают избиратели в системе электронного голосования. Из более чем двух миллионов москвичей уже дистанционно проголосовали более 1,7 миллиона.

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