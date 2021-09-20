Путину сообщили о беспрецедентных атаках на избирательную систему

Запад пытался дискредитировать нынешние выборы

Избирательная кампания 2021 года для Эллы Памфиловой стала самой сложной за все время ее работы на посту председателя Центризбиркома. Глава ЦИК призналась в этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Я вам признаюсь честно, никогда не было такой сложной кампании, по крайней мере, пока я работаю в ЦИК. Она самой сложной оказалась", - сказала Памфилова.

Председатель Центризбиркома отметила, что атаки на российскую избирательную систему были беспрецедентными. Запад пытался дискредитировать нынешние выборы, но это ему не удалось.

Президент, в свою очередь, подчеркнул, что сотрудники избиркомов всех уровней отнеслись к своим обязанностям на прошедших выборах в высшей степени ответственно. Путин также поблагодарил россиян за доверие и за активную явку. Глава государства отметил, что от работы Госдумы зависит стабильность, процветание России, движение страны вперед, передает ТАСС.

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