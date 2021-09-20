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Путину сообщили о беспрецедентных атаках на избирательную систему

17:09
  • понедельник
  • 20 сентября 2021

Запад пытался дискредитировать нынешние выборы

Избирательная кампания 2021 года для Эллы Памфиловой стала самой сложной за все время ее работы на посту председателя Центризбиркома. Глава ЦИК призналась в этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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"Я вам признаюсь честно, никогда не было такой сложной кампании, по крайней мере, пока я работаю в ЦИК. Она самой сложной оказалась", - сказала Памфилова.

Председатель Центризбиркома отметила, что атаки на российскую избирательную систему были беспрецедентными. Запад пытался дискредитировать нынешние выборы, но это ему не удалось.

Президент, в свою очередь, подчеркнул, что сотрудники избиркомов всех уровней отнеслись к своим обязанностям на прошедших выборах в высшей степени ответственно. Путин также поблагодарил россиян за доверие и за активную явку. Глава государства отметил, что от работы Госдумы зависит стабильность, процветание России, движение страны вперед, передает ТАСС.

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