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Путин потребовал обеспечить полную доступность здравоохранения для россиян

15:43
  • вторник
  • 21 сентября 2021

Президент ожидает, что и качество работы медиков вырастет

Полная доступность первичного звена здравоохранения для россиян должна быть обеспечена к 2024 году. К этому же сроку надо создать комфортную среду в образовательных учреждениях, отказаться от третьих смен в школах. Такие требования выдвинул президент России Владимир Путин.
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"К 2024 году необходимо обеспечить стопроцентную доступность первичного звена здравоохранения, повысить качество его работы. А с помощью строительства новых школ и капитального ремонта действующих зданий отказаться, наконец, от третьих смен в школах", - заявил Путин на совещании по экономическим вопросам.

Президент напомнил, что особое внимание следует уделить вложениям в инфраструктуру, созданию новых возможностей для регионов по поддержке малого и среднего бизнеса. Путин подчеркнул, что эти приоритеты должны быть отражены в законе о бюджете, передает ТАСС.

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