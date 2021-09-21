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Центризбирком подсчитал мандаты партий в новой Думе

18:37
  • вторник
  • 21 сентября 2021

"Единая Россия" получила конституционное большинство

Центризбирком опубликовал предварительные сведения о числе мандатов, полученных партиями по итогам выборов в Госдуму. Партия "Единая Россия" получила конституционное большинство – у единороссов 324 места в парламенте – 126 мандатов по федеральным спискам и еще 198 по итогам выборов в одномандатных округах.
Партии подводят первые итоги выборов в Госдуму

На втором месте по численности в новом парламенте партия КПРФ: у нее в общей сложности 57 депутатских мандатов, 48 из которых - по федеральным спискам. У партии "Справедливая Россия - За правду" 27 депутатских мандатов, у ЛДПР – 21.

13 депутатских мандатов получила, преодолев 5% барьер на выборах, партия "Новые люди". У партий "Гражданская платформа", "Родина" и у Партии Роста – по одному мандату. Депутатские мандаты получат также 5 самовыдвиженцев, передает "Интерфакс".

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