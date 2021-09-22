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МЧС увеличило группировку по поиску Ан-26 под Хабаровском

16:27
  • среда
  • 22 сентября 2021

Спасатели не прерывают операцию, несмотря на непогоду

МЧС увеличило численность группировки, занятой поисками пропавшего под Хабаровском самолета Ан-26. Операция продолжается, несмотря на тяжелые погодные условия – спасатели опровергли появившуюся в соцсетях информацию о перерыве в работе.
Выдвинута предварительная версия аварии Ан-26 под Хабаровском

"Пока поиски не прекращены. Если будет принято такое решение на темное время суток, плюс учитывая погодные условия в таежной местности, то сообщим", - сообщила представитель регионального главка МЧС.

Ан-26 проверял наземные средства радиотехнического обеспечения полетов. Самолет исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска. На борту находились шесть членов экипажа, передает РИА Новости.

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