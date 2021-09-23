Кабмин и российский бизнес договорились о параметрах изменения налогов

Мишустин считает, что налажен конструктивный диалог
Правительству удалось наладить конструктивный диалог с предпринимателями по поводу изменения налоговой нагрузки. В результате стороны смогли договориться об основных параметрах изменения налогов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с Российским союзом промышленников и предпринимателей.
"По поручению президента были подготовлены предложения по корректировке налоговой системы для некоторых добывающих отраслей. Они направлены на повышение эффективности и справедливости распределения ресурсов в экономике и, конечно, на стимулирование инвестиционной активности компаний, что очень важно", - сказал премьер.
Мишустин подчеркнул, что все изменения прорабатывались с участием РСПП. Премьер поблагодарил предпринимателей за сотрудничеств, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram