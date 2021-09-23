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Кадыров приобрел для дочери самого титулованного жеребца породы тинкер

19:14
  • четверг
  • 23 сентября 2021

Конь стал подарком на день рождения

Самый титулованный в России жеребец породы тинкер по кличке Титан сменил владельца. Коня приобрел для свой конюшни глава Чечни. Рамзан Кадыров опубликовал видео своего приобретения в аккаунте в Instagram.
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"Как Вам наш Титан?", - интересуется у подписчиков Кадыров. Жеребец на кадрах выполняет трюки под руководством тренера.

Информацию о продаже жеребца подтвердила в Instagram и заводчица Арина Либонтова. Она уточнила, что жеребец стал подарком на день рождения дочери Кадырова. Либонтова признала, что никогда не смогла бы обеспечить Титану такой роскошной жизни, как на элитной конюшне Кадырова.

В конюшне Рамзана Кадырова, известного своей любовью к лошадям, свыше сотни породистых скакунов. Глава Чечни планирует устраивать в республике  престижные скачки лошадей чистокровной породы. Рядом с Грозным уже строятся семь конюшен для размещения элитных лошадей.

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