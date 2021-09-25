Сильные ливни разрушили дороги в Дагестане

Спасатели устраняют последствия разгула стихии

В пострадавшие от непогоды районы Дагестана направлены дополнительные силы МЧС. На республику обрушились мощные ливни и грозы, скорость ветра достигала 20 метров в секунду, действует предупреждение о высокой вероятности схода селей.

Из-за дождей реки вышли из берегов, разрушены большие участки дорог, повреждены мосты, а в одном из сёл потоком смыло двухэтажный частный дом. Десятки населённых пунктов остались без транспортного сообщения и без электричества, сейчас ведутся восстановительные работы.

В нескольких местах региона зафиксировали камнепады, огромные валуны серьёзно повредили несколько домов и АЗС расположенных у подножия гор. В республиканском главке МЧС развернут оперативный штаб, координирующий все работы по ликвидации последствий непогоды, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram