Российские военные помогли сирийцам договориться с боевиками о перемирии

В провинцию Дераа возвращается нормальная жизнь

Сирийский Тафас в провинции Дераа возвращается к мирной жизни. В городе открыли полицейский участок, начались работы по восстановлению систем связи. Все это стало возможным во многом благодаря сотрудникам российского Центра по примирению враждующих сторон, которые помогли наладить переговорный процесс с боевиками.

Флаг над Тафасом для местных жителей знаменует начало новой мирной жизни. Это уже четвёртый населённый пункт в некогда мятежной провинции Дераа, где решили сложить оружие, сообщает "ТВ Центр".

Процедура сдачи оружия и легализации экс-боевиков проходит уже несколько дней. Она стала возможной благодаря специалистам российского Центра по примирению враждующих сторон. Теперь их благодарят старейшины местных деревень. Эти люди знают цену мирной жизни.

За десять лет безвластия город пришел в упадок. Разрушены дома и дороги, школы и больницы, электросети. Сейчас в Тафасе планируют провести интернет.

Полицейский участок - настоящий символ законной власти. На церемонию открытия собрался весь город. Здесь пока всего один кабинет, очень тесно. Но начало положено.

Так постепенно в Тафас возвращаются мирные процессы. Казалось бы, очевидные вещи. Но их надобность можно понять, только лишившись пусть даже одной из них.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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