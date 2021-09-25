Камеры в лесу сняли зажигательный танец медведя

Интересные кадры из Ленинградской области

Зажигательные танцы в исполнении обитателя Нижне-Свирского заповедника в Ленинградской области. В объектив фотоловушек попал медведь, который возле разных деревьев встаёт на задние лапы и необычно двигается. Со стороны это похоже на весёлый танец.

На самом же деле - хищник просто чешет спину и таким образом метит территорию, оставляя клочья шерсти. Сколько косолапых танцоров запечатлели камеры, пока не ясно, сообщает "ТВ Центр".

Некоторые сотрудники заповедника полагают, что это один и тот же зверь. Другие уверены - на видео два разных, но очень похожих медведя.

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