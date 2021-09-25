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В Британии на заправках закончился бензин

14:23
  • суббота
  • 25 сентября 2021

В стране наблюдаются серьёзные проблемы с топливом

Дефицит бензина, длинные очереди и паника: коллапс на британских АЗС. Некоторые станции закрылись, все запасы топлива там уже закончились. Другие вынуждены вводить ограничения на продажу.
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Британцы выстроились в очереди. Некоторые водители после изнурительного ожидания так и уезжают не заправившись. После сообщения нефтяной компании ВР о  временном закрытии нескольких заправок,  началась настоящая паника. Ассоциация продавцов топлива призвала водителей следить, чтобы автомобильный бак был на четверть полон, на тот случай, если заправки начнут массово закрываться.

Неладно в Британии с кадрами – топливо попросту некому развозить по заправкам. Не хватает около ста тысяч водителей. Если раньше легко можно было нанять их на континенте, то Brexit указал европейцам на выход с британского рынка труда. Теперь правительство срочно упрощает процедуру выдачи лицензий на управление грузовиками, но для того, чтобы обучить желающих нужно время, а его попросту нет.

Уже сейчас транспортные компании готовы платить водителям до 78 тысяч фунтов стерлингов, а это зарплата члена парламента. И как бы правительство не успокаивало население, люди всё равно выстраиваются в очереди.

Это далеко не первый просчёт властей. На прошлой неделе из-за высоких цен на газ закрывались фабрики, производящие минеральные удобрения –  крупнейшие поставщики углекислого газа. В итоге опустели полки продуктовых магазинов. Теперь, к продовольственной проблеме добавилась и транспортная. Британское правительство уже обещает населению, что оно не будет ни мёрзнуть, ни голодать на Рождество.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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