"72 часа в Сибири": опубликованы кадры отдыха Путина и Шойгу

Президент и министр были в тайге в начале сентября

Прогулки по горным тропам, сплав по реке, встреча с дикими животными и ночёвка на природе. Пресс-служба Кремля опубликовала кадры, снятые во время отдыха Владимира Путина в Сибири в начале сентября.

Компанию президенту составил глава Минобороны Сергей Шойгу, с которым они путешествовали по тайге пешком, на вездеходе и на катере. Так, гуляя по лесистым склонам, они наткнулись на медвежью стоянку, сообщает "ТВ Центр".

С другими животными президента познакомили при помощи записей с видеоловушек. Камеры запечатлели миграцию волчьей стаи, борьбу горных козлов, которых местные жители называют козерогами, а также удачную охоту медведя.

Во время поездки на вездеходе навстречу отдыхающим выбежало стадо маралов. Благородные олени поразили президента скоростью и мощью. Конечно же, не обошлось без традиционной рыбалки. Она проходила в самых разных локациях. В бурной реке, Владимир Путин закидывал удочку, стоя по колено в воде. Улов вышел достойный.

Рыбачили и с борта катера, президент поймал большую щуку. На ночлег путешественники остановились в тайге, поставив палатки. Внутри президентской поместили рисунок камина, который развеселил Сергея Шойгу. Посмеявшись, отдыхающие решили погреться у настоящего пламени и отправились к разведённому костру.

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