ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"72 часа в Сибири": опубликованы кадры отдыха Путина и Шойгу

10:01
  • воскресенье
  • 26 сентября 2021

Президент и министр были в тайге в начале сентября

Прогулки по горным тропам, сплав по реке, встреча с дикими животными и ночёвка на природе. Пресс-служба Кремля опубликовала кадры, снятые во время отдыха Владимира Путина в Сибири в начале сентября.
Забрались за облака: как Путин и Шойгу отдохнули в тайге

Компанию президенту составил глава Минобороны Сергей Шойгу, с которым они путешествовали по тайге пешком, на вездеходе и на катере. Так, гуляя по лесистым склонам, они наткнулись на медвежью стоянку, сообщает "ТВ Центр".

С другими животными президента познакомили при помощи записей с видеоловушек. Камеры запечатлели миграцию волчьей стаи, борьбу горных козлов, которых местные жители называют козерогами, а также удачную охоту медведя.

Во время поездки на вездеходе навстречу отдыхающим выбежало стадо маралов. Благородные олени поразили президента скоростью и мощью. Конечно же, не обошлось без традиционной рыбалки. Она проходила в самых разных локациях. В бурной реке, Владимир Путин закидывал удочку, стоя по колено в воде. Улов вышел достойный.

Рыбачили и с борта катера, президент поймал большую щуку. На ночлег путешественники остановились в тайге, поставив палатки. Внутри президентской поместили рисунок камина, который развеселил Сергея Шойгу. Посмеявшись, отдыхающие решили погреться у настоящего пламени и отправились к разведённому костру.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин во время рыбалки в тайге
Владимир Путин во время рыбалки в тайге
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.