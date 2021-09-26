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Пассажирский поезд сошёл с рельсов в США

13:00
  • воскресенье
  • 26 сентября 2021

Есть погибшие

Три человека погибли и более 50 пострадали при крушении поезда в американском штате Монтана. Состав, в котором находились 160 пассажиров и железнодорожников, сошёл с рельсов.
В Египте сошёл с рельсов пассажирский поезд: есть погибшие

Семь из десяти вагонов завалились набок. На место прибыли спасатели и медицинские вертолёты. Раненых развезли по больницам. Причина ЧП пока неизвестна.

Национальный совет по безопасности на транспорте сформировал специальную группу. Она займётся выяснением обстоятельств аварии. Своих специалистов направила и компания, которой принадлежит поезд, сообщает "ТВ Центр".

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