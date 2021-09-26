Исторический момент: Германия выбирает своё будущее

В стране проходят выборы в Бундестаг

Поворотный момент для Германии. 26 сентября в стране проходят парламентские выборы, которые называют началом новой политической эры. Избирательные участки открылись несколько часов назад. На места в Бундестаге претендует рекордное количество партий и кандидатов. Результат предсказать сложно. По данным опросов, впервые за долгие годы разрыв между двумя основными конкурентами минимальный. О

Всего на один день в Германии сняли часть коронавирусных ограничений. С избирателей не требуют справок о вакцинации и результатов тестирования. Ведь главный результат этого воскресенья определит не только как будет выглядеть бундестаг 20 созыва, но и кто станет новым канцлером страны.

Впервые за 16 лет парламентские выборы в Германии проходят без участия Ангелы Меркель. Хотя сама действующий канцлер до последнего не оставалась в стороне, оказывая поддержку лидеру христианских демократов - Армину Лашету. На заключительном предвыборном мероприятии, которое состоялось в Ахене, родном городе кандидата, главе правительства вручили внушительных размеров пряник в виде сердца со словами благодарности, сообщает "ТВ Центр".

Шансы повести Германию в будущее у Лашета сохраняются неплохие. Однако консерваторы совсем незначительно отстают от социал-демократов. Их лидер министр финансов в нынешнем кабинете Олаф Шольц обещает не вводить новый локдаун, модернизировать промышленность, снизить налоги и заняться решением климатических проблем.

Ещё один потенциальный фаворит выборной гонки - "Зелёные". Лидер политической силы Анналена Бербок рассчитывает создать правительство, ориентированное на решение климатических вызовов. Если завоевать большинство голосов и не получится, то партия, уверены аналитики, войдёт в любую из будущих коалиций в качестве младшего партнёра. Вопрос только когда именно. После прошлых выборов в 2017 году политики почти полгода не могли договориться о том, кто и на каких условиях войдёт в эту самую коалицию. Всё это время Германия жила фактически без кабинета министров. Рассчитывать на то, что в этот раз законодатели от разных сил окажутся сговорчивее, тоже не стоит, говорит бывший советник канцлера Иоахим Кошнике.

Можно с уверенностью сказать, что по крайней мере, одна из двух партий, которые в настоящее время управляют правительством, обязательно войдёт в состав следующего правительства. Так что да, мы увидим изменения в стратегии, тональности, но я не ожидаю, что для Германии это будет какой-то кардинальный поворот.

Помимо очевидных лидеров в Бундестаг могут попасть "Свободная демократическая партия", "Альтернатива для Германии" и "Левые". Всего же в выборных списках - 47 политических объединений. Голосование продлится до шести часов вечера по местному времени. Тогда же станут известны первые экзитполы.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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