Переговоры Путина и Эрдогана начались в Сочи

Среди тем – вопрос сирийского Идлиба

Переговоры президентов России и Турции Владимира путина и Реджепа Тайипа Эрдогана начались в Сочи. В числе обсуждаемых тем, как сообщалось ранее – вопрос сирийского Идлиба. Лидеры обсудят двусторонние отношения, а также региональные и международные вопросы.

Как передает агентство агентство "Анадолу", Эрдогана в его поездке в Россию сопровождают глава Национальной разведки Хакан Фидан, директор по связям с общественностью администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

По прибытии в Сочи турецкого президента встречали вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, мэр Сочи Алексей Копайгородский, директор Департамента госпротокола МИД России Игорь Богдашев и посол Турции в России Мехмет Самсар, передает "Интерфакс".

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