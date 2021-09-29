ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Переговоры Путина и Эрдогана начались в Сочи

13:45
  • среда
  • 29 сентября 2021

Среди тем – вопрос сирийского Идлиба

Переговоры президентов России и Турции Владимира путина и Реджепа Тайипа Эрдогана начались в Сочи. В числе обсуждаемых тем, как сообщалось ранее – вопрос сирийского Идлиба. Лидеры обсудят двусторонние отношения, а также региональные и международные вопросы.
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Эрдогана

Как передает агентство  агентство "Анадолу", Эрдогана в его поездке в Россию сопровождают глава Национальной разведки Хакан Фидан, директор по связям с общественностью администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

По прибытии в Сочи турецкого президента встречали вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, мэр Сочи Алексей Копайгородский, директор Департамента госпротокола МИД России Игорь Богдашев и посол Турции в России Мехмет Самсар, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.