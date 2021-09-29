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Путин поблагодарил Эрдогана за поддержку строительства "Турецкого потока"

14:07
  • среда
  • 29 сентября 2021

Анкара чувствует себя уверенно, несмотря на колебания на газовом рынке

Турбулентные процессы, которые наблюдаются сейчас на европейском газовом рынке, не затрагивают Турцию. Анкара чувствует себя уверенно после запуска "Турецкого потока", отметил президент России. Владимир Путин поблагодарил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку проекта.
Переговоры Путина и Эрдогана начались в Сочи

Турецкий лидер 29 сентября прибыл в Сочи для переговоров с российским президентом. Российский президент, открывая встречу, отметил, что переговоры Москвы и Анкары порой идут непросто. Однако результат всегда позитивный, так как стороны научились находить компромиссы.

Путин также отметил прогресс в отношениях двух стран – в том числе в экономических. По данным российского президента, товарооборот между Россией и Турцией за неполные 9 месяцев 2021 года вырос более чем на 50% по сравнению с прошлым годом, передает РИА Новости.

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