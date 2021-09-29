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Путин оценил возможность продления срока службы МКС после 2024 года

18:37
  • среда
  • 29 сентября 2021

Россия прорабатывает проект собственной орбитальной станции.

В среду президент России Владимир Путин принял участие в совещании по развитию космической отрасли. Как напомнил глава государства, полет МКС должен завершиться в 2024 году. При этом российский лидер уточнил, что срок может быть продлен.
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"Мы должны смотреть за горизонт текущего десятилетия, учитывая новые вызовы в исследовании дальнего космоса, а также национальные планы развития инфраструктуры и освоения наших огромных территорий, включая арктическую зону", - добавил Путин (цитата по ТАСС).

Президент также заметил, что сейчас специалисты прорабатывают проект создания российской служебной орбитальной станции.

"Отмечу, что весь комплекс мер с соответствующим финансированием нужно было утвердить к 30 августа. Однако этого не было сделано до сих пор", - обратил внимание Путин. Участников совещания он попросил рассказать о причинах задержки.

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