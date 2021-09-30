Коронавирусом за сутки заболели еще 23888 россиян

Летальных исходов - 867

В России за минувшие сутки зарегистрировано 23 888 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 867 человека, выздоровели 18 826 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 3 998. В Московской области за сутки заболели 1 216 человек, в Санкт-Петербурге – 2 077.

За весь период пандемии в стране выявлено 7 511 026 случаев инфекции. Умерли 207 255 пациентов. Выздоровели 6 672 767 человек.

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