Коронавирусом за сутки заболели еще 23888 россиян

Летальных исходов - 867
В России за минувшие сутки зарегистрировано 23 888 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.
Скончались за сутки 867 человека, выздоровели 18 826 заболевших.
Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 3 998. В Московской области за сутки заболели 1 216 человек, в Санкт-Петербурге – 2 077.
За весь период пандемии в стране выявлено 7 511 026 случаев инфекции. Умерли 207 255 пациентов. Выздоровели 6 672 767 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram