Голикову встревожил рост ожирения среди российских детей

Ежегодный прирост составляет 9%

Вице-премьера Татьяну Голикову встревожило распространение ожирения среди российских детей. Среднегодовой темп прироста составляет почти 9%, сообщила Голикова на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

"В целом по итогам 2020 года в России ожирение среди детей составило почти 1 318 случаев на 100 тысяч населения, у подростков в 2,3 раза выше, или 3 075 случаев. В течение последних десяти лет средний годовой темп прироста распространения ожирения составлял у детей почти 9% в год", - сказала вице-премьер.

По данным Голиковой, избыточная масса тела выявлена у 18% опрошенных школьников, ожирение - у 8%. А по отдельным регионам число детей с избыточной массой тела в 1-4-х классах превышает 30%. По словам вице-премьера, это повод задуматься о целом комплексе мер, передает ТАСС.

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