В Белом доме ужаснулись от числа жертв коронавируса в США

Умерло более 700 тысяч человек

Число жертв коронавируса в США превысило 700 тысяч. Такие данные приводит Университет Джона Хопкинса. Это самый высокий показатель в мире.

По оценкам СМИ, порядка ста тысяч человек умерли только за последние три с половиной месяца от штамма дельта. Подавляющее большинство из них не были привиты. Неутешительную статистику прокомментировали в Белом доме.

"Это шокирующее, ужасающее количество жизней, потерянных из-за пандемии. Люди остались без своих близких, родителей, бабушек и дедушек, даже детей. Президент чувствует огромную ответственность за происходящее в стране, и за борьбу с коронавирусом в том числе. Именно поэтому для него это - главный приоритет с первого дня работы", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

США лидирует и по количеству инфицированных, их уже почти 44 миллиона. Каждый день в стране выявляют порядка 120 тысяч заболевших. При этом, около 70 миллионов американцев до сих пор не сделали прививки, сообщает "ТВ Центр".

Калифорния станет первым штатом, в котором вводят обязательную вакцинацию для подростков старше 12-ти лет. Отказавшихся не будут допускать к очным занятиям. Подобная мера уже действует для медицинских работников. Протестные акции проходят по всей стране.

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