На северо-западе Москвы появится ещё один православный храм

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

На северо-западе Москвы в районе Шелепиха будет построена церковь в честь праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Площадку осмотрел советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Сейчас там возведена временная церковь. Специалисты отмечают: все инженерные сети находятся в непосредственной близости от участка, это значительно снижает стоимость строительных работ.

Кроме того, через несколько лет в шаговой доступности планируют открыть новую станцию метро, что будет удобно для прихожан, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram