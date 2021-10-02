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На северо-западе Москвы появится ещё один православный храм

15:35
  • суббота
  • 02 октября 2021

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

На северо-западе Москвы в районе Шелепиха будет построена церковь в честь праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Площадку осмотрел советник мэра и патриарха Владимир Ресин.
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Сейчас там возведена временная церковь. Специалисты отмечают: все инженерные сети находятся в непосредственной близости от участка, это значительно снижает стоимость строительных работ.

Кроме того, через несколько лет в шаговой доступности планируют открыть новую станцию метро, что будет удобно для прихожан, сообщает "ТВ Центр".

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