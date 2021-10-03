Москва вошла в топ-5 лучших городов мира

Столица уступила Лондону, Парижу и Нью-Йорку

Москва заняла четвертое место в рейтинге ста лучших городов мира. Его с 2016 года составляет авторитетная компания Resonance Consultancy. Российская столица уступила только Лондону, Парижу и Нью-Йорку.

Эксперты учитывают показатели в 24 областях. И это не только экономическое процветание. Кстати, в нём Москва, по мнению авторов рейтинга, добилась наиболее значительного прогресса.

В счёт идут также привлекательность для туристов, удобство для жизни, работы и бизнеса, культурная среда и даже баланс между развитием разных районов города, сообщает "ТВ Центр".

Москва удерживает свою позицию в рейтинге второй год подряд, и опережает такие города как Дубай, Токио, Барселона, Лос-Анджелес и другие.

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