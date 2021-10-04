Собянин анонсировал новые розыгрыши призов среди вакцинированных от COVID-19

Это дополнительная возможность ускорить прививочную кампанию

В ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице более 80% работников образования и здравоохранения привились от COVID-19 двумя компонентами.

При этом градоначальник уточнил, что Москва одной из первых приняла решение об обязательной вакцинации работающих с населением сотрудников.

"В настоящее время 67% работающих в этих группах, они составляют достаточно большую долю, привились двумя компонентами и 73% одним компонентом", - заметил глава города.

Власти Москвы планируют вновь провести розыгрыш для москвичей, сделавших прививку от COVID-19, продолжил Собянин.

"Мы видим дополнительные возможности ускорения вакцинации, увеличения объемов, поэтому всегда стимулировали эти процессы. В частности, проводили лотереи, где разыгрывали в том числе и машины по вакцинации. В ближайшее время, наверное, снова вернемся к этой практике", - объяснил он.

Для пожилых людей также были предусмотрены подарки с необходимым медицинским оборудованием, добавил мэр.

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