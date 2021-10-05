Путин призвал россиян вовремя проходить ревакцинацию от COVID-19

Президенту доложили о ситуации с вирусом

Ситуация с коронавирусом в России стала ключевой темой сегодняшнего совещания Владимира Путина с правительством, сообщает "ТВ Центр".

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, для коллективного иммунитета в стране прививки первично необходимо сделать ещё примерно 36 миллионам россиян.

Нагрузка на здравоохранение высокая - помимо того, что люди болеют ковидом, сразу в 62 регионах сейчас превышен эпидпорог ещё и по ОРВИ, об этом сообщила Глава Роспотребнадзора Анна Попова. А осенью и зимой Россия столкнётся ещё с двумя новыми штаммами.

Владимир Путин призвал всех вовремя проходить ревакцинацию от коронавируса. Главе государства пришлось в середине сентября уйти на самоизоляцию, когда заболели сотрудники из его окружения.

О мерах, которые применяются в российской столице, доложил мэр Москвы. По словам Сергея Собянина, примерно через неделю-две в Москве будет повсеместно внедряться массовое ПЦР-тестирование: речь идёт о торговых центрах, МФЦ.

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